Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 48,67 USD.

Die Robinhood-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 48,67 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,87 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 48,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.165.537 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 66,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 35,75 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 13,98 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 248,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 110,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 481,00 Mio. USD eingefahren.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,45 USD je Robinhood-Aktie.

