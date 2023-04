Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,43 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,0 Prozent auf 9,22 USD. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,18 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,29 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 452.687 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,76 USD) erklomm das Papier am 04.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 27,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 6,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,32 Prozent.

Robinhood ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 380,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 362,71 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,697 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

