Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagabend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 108,71 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 108,71 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 105,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 108,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.248.840 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 117,69 USD. 8,26 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,71 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 82,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 1,63 USD im Jahr 2025 aus.

