Robinhood Aktie News: Robinhood wird am Freitagmittag ausgebremst

Der Robinhood-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 8,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Robinhood-Aktie bisher bei 8,84 EUR. Bei 8,84 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Robinhood ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,08 Prozent auf 361,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 364,92 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

2022 dürfte Robinhood einen Verlust von -1,158 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com