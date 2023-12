Robinhood Aktie News: Anleger greifen bei Robinhood am Nachmittag zu

Blick auf Robinhood-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 13,04 USD.

Um 01:59 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 13,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.553.757 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 13,45 USD. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 7,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Robinhood ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 467,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 361,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,652 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

