Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Freitagvormittag

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 9,80 EUR nach.

Die Robinhood-Aktie musste um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 9,80 EUR. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 9,78 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,78 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 80 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 12,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 25,98 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,30 EUR. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 34,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,20 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 467,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 361,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 13.02.2024 vorlegen.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,646 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

