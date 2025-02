Robinhood Aktie News: Robinhood zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,0 Prozent im Plus bei 49,59 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,0 Prozent auf 49,59 USD zu. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 49,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.714.810 Robinhood-Aktien.

Bei 66,07 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,98 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 71,81 Prozent Luft nach unten.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 110,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 481,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

