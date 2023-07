Robinhood Aktie News: Robinhood gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 11,23 EUR.

Die Robinhood-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 10:02 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 11,23 EUR. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,01 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,22 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.795 Robinhood-Aktien.

Bei 13,15 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 14,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 36,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.05.2023 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,45 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 441,00 USD umgesetzt, gegenüber 299,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Robinhood-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,603 USD je Aktie aus.

