Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:32 Uhr 3,3 Prozent auf 11,01 EUR. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,01 EUR nach. Mit einem Wert von 11,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.302 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,15 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,44 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,33 Prozent.

Am 10.05.2023 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ein EPS von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 441,00 USD – ein Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 299,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Robinhood am 02.08.2023 vorlegen. Am 31.07.2024 wird Robinhood schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,603 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

