Robinhood Aktie News: Robinhood am Abend schwächer

Robinhood am Abend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 107,21 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,7 Prozent auf 107,21 USD. Das Tagestief markierte die Robinhood-Aktie bei 105,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.301.180 Robinhood-Aktien umgesetzt.
Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 8,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 82,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 997,00 Mio. USD im Vergleich zu 688,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,63 USD je Aktie aus.
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt
Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen
