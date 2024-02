Robinhood Aktie News: Anleger schicken Robinhood am Dienstagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,8 Prozent auf 14,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:19 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 14,46 EUR. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 14,46 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,39 EUR. Zuletzt wechselten 3.467 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,46 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2023 (7,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 49,52 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,333 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Robinhood veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 471,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 380,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Robinhood am 25.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2024 0,188 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Analyst pessimistisch für Coinbase-Aktie und die Quartalszahlen - Optimismus für anderen Titel

Robinhood-Aktie im Aufwind: Robinhood mit Umsatzsprung und weiter roten Zahlen

Ausblick: Robinhood veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal