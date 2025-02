Robinhood Aktie News: Robinhood gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Robinhood im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 50,32 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 50,32 USD zu. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 52,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.714.055 Robinhood-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,07 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,98 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,01 Mrd. USD gegenüber 481,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,46 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

