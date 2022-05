Robinhood Aktie News: Robinhood verzeichnet am Vormittag Verluste

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- Asiens Börsen freundlich -- Spotify testet Möglichkeiten für NFTs in der App -- Hyundai will Service-Roboter mit 5G-Funk vernetzen

ifo: Inflation in Deutschland wird in der zweiten Jahreshälfte abflauen. GlaxoSmithKline erhält erweiterte Zulassung in China für HPV-Impfstoff. Amazon schließt Forschungskooperation mit Max-Planck-Gesellschaft bei künstlicher Intelligenz. Samsung senkt wohl Produktionsziel für 2022. Anschuldigungen gegen Musk - Wie viel Geld wird das den Tesla-Chef kosten? Microsoft-Gründer Bill Gates: "Bitcoin trägt nichts zur Gesellschaft bei".