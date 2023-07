Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,72 USD ab.

Die Robinhood-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 12,72 USD. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 12,68 USD. Bei 12,88 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.758.931 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,23 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 4,01 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,57 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,49 Prozent.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 10.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,57 USD gegenüber -0,45 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 441,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 299,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Robinhood dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,603 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Altcoin-Crash voraus? Robinhood schmeißt Cardano & Co. raus - Celsius liquidiert Bestände

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

NASDAQ-Titel Robinhood-Aktie profitiert von Sparkurs: Robinhood streicht Stellen