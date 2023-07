Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagvormittag im Aufwind

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,60 EUR nach oben.

Die Robinhood-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 11,60 EUR. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 11,60 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 11,56 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.035 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 13,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 7,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 62,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 10.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ein EPS von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 441,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Robinhood rechnen Experten am 31.07.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,603 USD je Robinhood-Aktie.

