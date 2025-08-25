Robinhood Aktie News: Robinhood wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 107,06 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 107,06 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 106,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 826.090 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 9,93 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 472,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 997,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umgesetzt.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

