Robinhood Aktie News: Robinhood am Abend verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Robinhood.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,5 Prozent auf 104,97 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 103,63 USD. Bei 108,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 4.250.872 Aktien.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 10,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 82,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

