Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag im Plus

Robinhood 9,48 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 03:41 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 9,18 EUR. Bei 9,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 14,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2022 auf bis zu 6,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 42,55 Prozent wieder erreichen.

Robinhood ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 380,00 USD – ein Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 362,71 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,654 USD ausweisen wird.

