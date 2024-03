Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich Robinhood

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 20,30 USD nach oben.

Das Papier von Robinhood legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 20,30 USD. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 20,54 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.388.243 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 20,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Am 17.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,333 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2024 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 471,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 380,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,238 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

