Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 103,60 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 103,60 USD. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 105,35 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 103,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.196.017 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 117,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,60 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,94 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

