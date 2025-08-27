DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.600 +0,1%Nas21.722 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,61 +1,2%Gold3.419 +0,6%
Robinhood Aktie News: Robinhood gewinnt am Donnerstagabend an Boden

28.08.25 20:24 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 103,70 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 103,70 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,35 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,91 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.942.974 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,69 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 11,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 18,71 USD. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 81,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.07.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

