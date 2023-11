Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 7,60 EUR.

Die Robinhood-Aktie musste um 08:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 7,60 EUR. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,59 EUR nach. Bei 7,59 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.000 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei 11,72 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 7,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Robinhood veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 467,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD in den Büchern standen.

Die Robinhood-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -0,658 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor