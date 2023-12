Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 13,24 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Robinhood-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,24 USD ab. Bei 13,06 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.942.078 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,51 USD an. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 2,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 74,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.11.2023 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood ebenfalls -0,20 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 467,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 361,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 25.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,652 USD je Robinhood-Aktie.

