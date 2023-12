Robinhood Aktie News: Robinhood gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,97 EUR.

Die Robinhood-Aktie konnte um 09:15 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 12,09 EUR. Bei 12,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.342 Robinhood-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 68,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood ebenfalls -0,20 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent auf 467,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 361,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2023 -0,652 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

