Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagvormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 10,00 EUR zu.

Die Robinhood-Aktie konnte um 09:04 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 10,00 EUR. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,00 EUR an. Bei 9,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 813 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 467,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2023 -0,646 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen