Robinhood Aktie News: Robinhood fällt am Freitagnachmittag tief

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,50 EUR

-0,84% Charts

News

Analysen

Das Papier von Robinhood befand sich um 16:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 10,2 Prozent auf 8,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 8,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.000 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Robinhood ließ sich am 28.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 17.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Robinhood einen Verlust von -0,823 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tesla-Aktie nach starken Quartalszahlen im Aufwind - ARK-Chefin Cathie Wood trennt sich von Tesla-Anteilen im Millionenwert

Expansion in Europa: Robinhood kauft Krypto-Börse Ziglu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Robinhood

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com