Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagnachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 17,69 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 17,69 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,65 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 17,71 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 533.556 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 20,54 USD markierte der Titel am 28.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 16,11 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 55,26 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,333 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 13.02.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 380,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 471,00 Mio. USD ausgewiesen.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 0,282 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

