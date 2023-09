Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 9,29 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 9,29 EUR. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 9,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,29 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 4 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,15 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2022. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 41,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (7,20 EUR). Mit Abgaben von 22,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 02.08.2023. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 486,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 318,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Robinhood am 24.10.2023 präsentieren.

2023 dürfte Robinhood einen Verlust von -0,521 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

Ende des Kryptogeschäfts für NYSE-Unternehmen? - GameStop stellt Support für eigenes Kryptowallet ein