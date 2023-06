Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 08:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,16 EUR zu. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 9,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,16 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 30 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 03.11.2022 markierte das Papier bei 13,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 30,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,14 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Am 10.05.2023 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,57 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 441,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 299,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.08.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,640 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

MicroStrategy-Gründer Michael Saylor überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

NASDAQ-Titel Robinhood-Aktie profitiert von Sparkurs: Robinhood streicht Stellen

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen