Robinhood Aktie News: Robinhood zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,14 EUR.

Um 08:00 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 10,14 EUR. Bei 10,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 492 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,34 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 17,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 7,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 07.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent auf 467,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 361,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Robinhood-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,646 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen