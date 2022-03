Robinhood Aktie News: Robinhood präsentiert sich stärker

Aktien in diesem Artikel Robinhood 13,20 EUR

Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 13,20 EUR. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 13,20 EUR. Bei 13,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,721 USD je Robinhood-Aktie.

Robinhood Markets Inc. betreibt eine Plattform für Finanzdienstleistungen. Mit der Robinhood App ermöglicht das Unternehmen jedem Anleger durch ein einfaches Design und intuitive Bedienung einen unkomplizierten Zugang zum Börsenhandel. Mit dem Fokus als online Börsenmakler bietet Robinhood eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter der Handel mit ETFs, ADRs und Kryptowährungen und verschiedene Investmentstrategien wie fractional trading. Mit dem Abonnement Robinhood Gold bietet das Unternehmen des Weiteren Premium-Dienste für seine Kunden an. Das Unternehmen ist außerdem im Bargeld-Zahlungsverkehr aktiv, und gibt unter Anderem eigene Debit-Karten aus.

