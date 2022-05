Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagnachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,78 EUR

Die Robinhood-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 31.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 9,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,68 EUR. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.000 Stück gehandelt.

Robinhood gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Robinhood am 17.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,689 USD je Aktie aus.

