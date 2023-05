Robinhood Aktie News: Robinhood behauptet sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,26 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:15 Uhr die Robinhood-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 8,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 8,32 EUR. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 8,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,27 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.729 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,15 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,15 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Robinhood veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,57 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 441,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 299,00 USD umgesetzt.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,641 USD ausweisen wird.

