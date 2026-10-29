Robinhood Markets, A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Robinhood Markets, A lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 26,37 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood Markets, A 27,94 ARS je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.135,76 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.703,17 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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