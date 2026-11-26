Der Umsatz wurde auf 782,5 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 444,9 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

RoboSense Technology Company, hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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