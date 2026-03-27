RoboSense Technology Company,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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RoboSense Technology Company, gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,16 HKD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 517,7 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 350,5 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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