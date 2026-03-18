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Robotaxi-Deal

Rivian-Aktie springt an: Uber investiert beim VW-Partner - Aussicht auf Milliarden-Finanzspritze

19.03.26 15:14 Uhr
Uber-Einstieg treibt Rivian-Aktie an der NASDAQ | finanzen.net

Der Tesla-Rivale und Volkswagen-Partner Rivian bekommt die Aussicht auf eine Milliarden-Finanzspritze von Uber.

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Der Fahrdienst-Vermittler will bis zu 1,25 Milliarden Dollar investieren, um Robotaxis des Elektroauto-Entwicklers auf seine Plattform zu bringen. Die ersten fahrerlosen Wagen auf Basis des neuen Rivian-Modells R2 sollen 2028 in San Francisco und Miami eingesetzt werden, wie die Unternehmen mitteilten.

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Zum Jahr 2031 sollen insgesamt 25 Städte bedient werden, hieß es. Entsprechend sind auch die Investitionen gestaffelt. Zunächst soll Rivian 300 Millionen Dollar bekommen - und den Rest mit Erreichen zwischenzeitlicher Ziele.

Die Rivian-Robotaxis sollen dabei exklusiv via Uber bestellt werden können. Uber und seine Flottenpartner wollen zunächst 10.000 R2-Fahrzeuge kaufen - mit einer Option auf den Erwerb weiterer 40.000 ab dem Jahr 2030.

Plattform für Robotaxi-Entwickler

Uber will sich als Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter etablieren. So kann man sich in Austin, Atlanta und Phoenix auch fahrerlose Wagen der Google-Schwesterfirma Waymo bestellen. Zudem will Uber Elektroautos des Tesla-Rivalen Lucid mit Technologie zum autonomen Fahren vom Start-up Nuro sowie selbstfahrende Robotaxis der Amazon-Firma Zoox auf die Plattform bringen.

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VW nutzt Rivians Elektronik-Architektur

Rivian setzt große Hoffnungen in den R2, der für das autonome Fahren gerüstet sein soll. Dafür entwickelte die Firma selbst einen Spezial-Chip und wird einen Laser-Radar in die Frontscheibe integrieren.

Volkswagen sicherte sich mit einer Investition von bis zu 5,8 Milliarden Dollar Zugang zur Elektronik-Architektur von Rivian. In einem Gemeinschaftsunternehmen entwickeln die beiden Hersteller sie für künftige Elektromodelle von VW für die westlichen Automärkte weiter.

Die Rivian-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 5,54 Prozent auf 16,39 US-Dollar, während die Uber-Aktie an der NYSE 0,26 Prozent auf 76,46 US-Dollar nachgibt.

/so/DP/nas

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

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Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, David Becker/Getty Images

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