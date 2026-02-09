Robotaxis

Autonome Robotaxis könnten bald Alltag werden: Elon Musk plant große Schritte für Tesla, doch Konkurrenten ziehen an dem US-Konzern vorbei.

• Musk: Autonomes Fahren sei weitgehend gelöst

• Robotaxis sollen laut Musk bis Ende 2026 in den USA weitverbreitet sein

• Waymo weitet seinen autonomen Fahrdienst auf weitere Städte aus



Elon Musk sorgt erneut für Aufsehen: Auf der Plattform X (ehemals Twitter) teilte der Tesla-Chef am 22. Januar 2026 ein Video eines X-Nutzers, das einen bemerkenswerten Schritt in Richtung autonomes Fahren zeigt. Zu sehen ist ein Tesla Robotaxi in Austin, Texas, in dem niemand am Steuer zu sitzen scheint. Musk bestätigte in seinem Post, dass Tesla Robotaxi-Fahrten in Austin ohne Sicherheitsfahrer begonnen haben.

Just started Tesla Robotaxi drives in Austin with no safety monitor in the car.



Congrats to the @Tesla_AI team!



If you’re interested in solving real-world AI, which is likely to lead to AGI imo, join Tesla AI. Solving real-world AI for Optimus will be 100X harder than cars. https://t.co/OnP8gredWD Wer­bung Wer­bung January 22, 2026

Autonomes Fahren eventuell über die USA hinaus

In einem vom World Economic Forum (WEF) veröffentlichten YouTube-Video von Elon Musks Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagt er, dass Teslas Robotaxis bis Ende 2026 in den USA sehr verbreitet sein würden. Zudem berichtet Musk, Tesla könne möglicherweise bereits im Februar 2026 die Genehmigung für überwachtes Full Self-Driving (FSD) in Europa erhalten. Für China erwarte er eine entsprechende Zulassung im gleichen Zeitraum. Darüber hinaus betonte er, dass das autonome Fahren seiner Ansicht nach weitgehend gelöst sei.

Teslas Autopilot-System

Musk erklärte bei seinem Auftritt zudem, dass einige Versicherungsunternehmen angegeben hätten, Teslas Full Self-Driving (FSD) sei so sicher, dass sie Kunden beim Einsatz des Systems eine Versicherung zum halben Preis anbieten würden - konkrete Angaben zu den Unternehmen machte er jedoch nicht. Während Tesla weiter an der Verbreitung seiner Robotaxis in den USA arbeitet, ist Alphabets Waymo bereits in mehreren US-Städten aktiv und legt täglich Millionen autonomer Meilen zurück.

Waymo expandiert weiter in den USA

Alphabets Waymo, direkter Konkurrent von Tesla, betreibt seinen autonomen Fahrdienst bereits in mehreren US-Metropolen, darunter Phoenix, San Francisco, Los Angeles und neuerdings auch in Miami. In Kooperation mit Uber ist der Service auch in Austin und Atlanta verfügbar. Nach Unternehmensangaben hat Waymo bis einschließlich September 2025 rund 127 Millionen Meilen vollständig autonom zurückgelegt und verzeichnet dabei eine deutlich geringere Unfallrate als menschliche Fahrer.

China: Baidu mit Robotaxis im Massenbetrieb

Der chinesische Hersteller Baidu zählt mit seinem autonomen Fahrdienst Apollo Go zu den weltweit führenden Robotaxi-Anbietern. Laut Unternehmensangaben absolvierte Apollo Go im dritten Quartal 2025 3,1 Millionen vollständig fahrerlose Fahrten - ein Plus von 212 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Oktober 2025 lag der Wochendurchschnitt bei über 250.000 vollautonomen Fahrten, insgesamt überschritt das Unternehmen bis November 2025 17 Millionen Fahrten.

Stand Oktober 2025 ist der Dienst in 22 Städten weltweit aktiv und fährt in China - unter anderem in Peking, Shanghai und Shenzhen - bereits ohne Sicherheitsfahrer. Insgesamt haben die Fahrzeuge von Apollo Go bis November 2025 rund 240 Millionen autonome Kilometer zurückgelegt, davon 140 Millionen vollständig fahrerlos.

Die Entwicklungen im Bereich der Robotaxis bei Waymo und Baidu zeigen, dass Teslas Robotaxi-Pläne auf einen zunehmend wettbewerbsintensiven Markt treffen.

