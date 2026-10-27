Aktien von Micron, AMD, Intel und Co. steigen: Elon Musks Roboter-Prognose befeuert neue KI-Fantasie

Roboter als Milliardenmarkt

27.10.26 15:15 Uhr

Ein einziger Satz von Elon Musk lenkt den Blick der Anleger auf einen Nachfragetreiber, den Micron selbst längst auf dem Zettel hat.

• Micron erwartet, dass "Physical AI" wie Robotaxis und humanoide Roboter bis Ende des Jahrzehnts eine bedeutende Nachfragequelle darstellen, während Musks Vision einer Superintelligenz im Weltraum angesiedelt ist und die kurzfristigen Aussichten für die Speicherbranche stabil bleiben.

• Die Aktien von Micron, Intel, AMD und anderen Halbleiterherstellern profitieren kurzfristig von der positiven Stimmung im KI-Sektor, da die Marktteilnehmer die Robotik- und KI-Entwicklungen als Wachstumstreiber sehen.

• Elon Musk prognostiziert, dass Roboter den größten Bedarf an Arbeitsspeicher haben werden, was die Nachfrage nach Speicherchips für KI und Robotik deutlich erhöhen könnte.

Aktien von Micron, Intel und Co. legen nach einer Prognose von Elon Musk zu

Musk erwartet, dass Roboter mehr Arbeitsspeicher brauchen als alles andere

Kurzfristiger Ausblick könnte jedoch vor allem von der KI-Nachfrage abhängen

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Ein einziger Beitrag von Elon Musk auf X verleiht der KI-Fantasie im Chipsektor neuen Schub: Am Dienstag gewinnt die Aktie von Micron Technology an der NASDAQ zeitweise 1,51 Prozent auf 917,32 US-Dollar. Der Speicherspezialist profitiert dabei gleich von zwei Seiten, denn zur wiedererwachten Zuversicht rund um künstliche Intelligenz gesellt sich eine weitreichende Prognose des Unternehmers zur Zukunft der Robotik. Wie Barron's berichtet, bleibt die erwartete Nachfrage nach Speicherchips für KI-Server zwar der unmittelbare Treiber des Aktienkurses. Mit Robotern rückt nun aber ein zweiter potenzieller Wachstumsmotor in den Blick, den Musk besonders offensiv propagiert.

Die Kauflaune beschränkt sich dabei nicht auf Micron, sondern erfasst den Halbleitersektor in der Breite. AMD steigt an der NASDAQ zeitweise um 3,71 Prozent auf 551,00 US-Dollar, Intel legt 3,88 Prozent auf 93,98 US-Dollar zu, und Marvell klettert um 3,00 Prozent auf 240,81 US-Dollar. Broadcom-Papiere verteuern sich um 4,44 Prozent auf 343,78 US-Dollar. Der Gleichlauf spricht dafür, dass der Markt den Impuls nicht als Einzelwertgeschichte liest, sondern als Signal für die gesamte Lieferkette rund um Rechenleistung und Speicher.

Musk erklärt Roboter zum größten Speicherabnehmer

Auslöser der neuen Fantasie ist ein Beitrag, den Musk am Montag auf der Plattform X veröffentlicht hat. Darin schrieb der Chef von Tesla und SpaceX: "Der Arbeitsspeicherbedarf von Robotern wird alles andere auf der Erde übertreffen." Für Speicherhersteller wie Micron klingt das nach einer Nachfragewelle, die weit über das heutige Geschäft mit Rechenzentren hinausreicht. Barron's ordnet die Aussage allerdings nüchtern ein. Musk werbe damit selbstverständlich auch für sein eigenes Geschäft, schließlich investiere Tesla massiv in Roboter, heißt es in dem Bericht. Dass ausgerechnet er zu den lautesten Fürsprechern dieser Vision gehört, wertet das Magazin entsprechend als wenig überraschend.

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@zephyr_z9 Silly analysis. Robot RAM needs will exceed everything else on Earth, as you need the robots to be on physical substates in order to shape atoms. Super intelligence needs will vastly exceed that, but ~100% of SI will be deep space compute. Obviously. — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2026

Micron sieht Physical AI als Treiber bis Ende des Jahrzehnts

Ganz allein steht Musk mit seiner These allerdings nicht. Barron's verweist auf eine Prognose von Micron selbst, wonach die sogenannte "Physical AI", also etwa Robotaxis und humanoide Roboter, bis zum Ende des Jahrzehnts zu einem bedeutenden Nachfragetreiber werden dürfte. Nach Einschätzung von Barron's könnte das die bestehende Knappheit bei Speicherchips zusätzlich verlängern. Für den Konzern wäre das eine willkommene Ergänzung, denn die Wachstumsgeschichte stützt sich bislang vor allem auf Speicher für KI-Server. Käme mit Robotern und autonomen Fahrzeugen eine zweite große Abnehmergruppe hinzu, würde die Abhängigkeit von den Investitionsplänen der großen Rechenzentrumsbetreiber zumindest ein Stück weit sinken.

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Börsenantrag von Anthropic stützt Micron-Aktie und Co.

Rückenwind kommt zudem vom breiteren KI-Handel. In der vergangenen Woche war die Micron-Aktie noch spürbar unter Druck geraten und hatte ihre Tiefs markiert. Barron's zufolge scheint der Antrag von Anthropic auf einen Börsengang die Sorgen rund um KI-Investitionen inzwischen jedoch beruhigt zu haben. Ob sich Musks Robotervision am Ende tatsächlich erfüllt, ist für Micron aus Sicht des Magazins gar nicht entscheidend. "Selbst wenn die Roboterzukunft nicht eintritt, sieht der kurzfristige Ausblick für Micron weiterhin gut aus", schreibt Barron's und knüpft das an eine Bedingung: Die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz müsse Bestand haben.

Musk selbst denkt bereits über die Robotik hinaus. Den Speicherbedarf einer "Superintelligenz" sieht er laut seine X-Beitrag noch weit über dem von Robotern, die dafür nötige Rechenleistung samt Speicherhardware werde allerdings im Weltraum angesiedelt sein. Damit zeichnet der SpaceX-Chef ein Szenario, das zeitlich und technisch deutlich weiter entfernt liegt als die heutigen KI-Rechenzentren auf der Erde. Für die Micron-Aktie bleibt deshalb ein anderer Punkt spannender: ob der Konzern den Beitrag von Physical AI in seinen kommenden Prognosen erstmals konkreter beziffert und damit die Rolle der Robotik als zweiter Wachstumspfeiler mit Zahlen unterlegt.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.