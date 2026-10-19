SoftBank-Aktie im Anlegerfokus: Was hinter dem möglichen Milliardenkauf von Allied Universal steckt

Roboter statt Wachleute?

19.10.26 10:51 Uhr

SoftBank soll über den Kauf des US-Sicherheitsdienstleisters Allied Universal nachdenken, doch was steckt hinter dem Interesse an einem personalintensiven Wachdienst?

• Bisher gibt es keine offiziellen Bestätigungen, die Übernahme ist noch unsicher, und es bleibt abzuwarten, ob SoftBank oder Allied die Pläne offiziell bestätigen.

• Robotik und KI sollen eine zentrale Rolle spielen, da SoftBank plant, Sicherheitsaufgaben langfristig durch Roboter zu ersetzen, was in Einklang mit ihrer Robotikstrategie steht.

• SoftBank erwägt die Übernahme des US-Sicherheitsdienstleisters Allied Universal, mit einer Bewertung von bis zu 18 Milliarden US-Dollar, wobei die Gespräche noch in einem frühen Stadium sind.

Allied Universal soll im Visier des japanischen Konzerns stehen

Roboter könnten bei den Plänen eine Schlüsselrolle spielen

Offiziell bestätigt ist bislang nichts

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SoftBank, der japanische Beteiligungs- und Technologiekonzern, erwägt offenbar die Übernahme des US-Sicherheitsdienstleisters Allied Universal. Die Bewertung könnte laut dem Wall Street Journal bis zu 18 Milliarden US-Dollar erreichen, die Gespräche stehen aber erst am Anfang. Die SoftBank-Aktie schloss am Montag in Tokio 2 Prozent schwächer bei 4,845 Yen.

Was bislang zur Übernahme bekannt ist

Das Wall Street Journal berichtete laut investing.com, SoftBank erwäge die Übernahme von Allied Universal. Die Überlegungen seien vorläufig, endgültige Entscheidungen seien nicht gefallen, auch nicht zum Preis.

Dem Bericht vom Samstag zufolge befänden sich die Gespräche im Frühstadium, eine Garantie für einen Abschluss gebe es nicht. Die genannte Bewertung gelte ohne die Schulden von Allied. Weder SoftBank noch Allied haben die Gespräche bestätigt.

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Ein Vorhaben im Frühstadium kann sich noch zerschlagen, und solange die Beteiligten schweigen, bleibt die Summe ein Richtwert. Für die Aktie ist der Bericht damit vor allem ein Hinweis auf die strategische Richtung, nicht auf einen nahen Abschluss.

Allied Universal: Sicherheitsriese mit Investoren im Rücken

Allied Universal ist laut Wall Street Journal in mehr als 100 Ländern und Territorien tätig und bietet bewaffnetes wie unbewaffnetes Sicherheitspersonal sowie technologiebasierte Dienste. Eigentümer sind die US-Beteiligungsgesellschaft Warburg Pincus und der kanadische Pensionsfonds La Caisse. Bloomberg zufolge stellt das Unternehmen Sicherheitspersonal für Firmen, Veranstaltungsorte und Großereignisse und ist verstärkt im Rechenzentrumsgeschäft tätig. Das ist ein Anknüpfungspunkt für einen Technologieinvestor wie SoftBank.

Warburg Pincus investierte erstmals 2015 in den Vorgänger des Unternehmens. Als La Caisse 2019 einstieg, wurde Allied mit mehr als 7 Milliarden US-Dollar bewertet, der gemeldete Wert läge deutlich darüber. 2021 übernahm Allied den britischen Konzern G4S für rund 3,8 Milliarden Pfund.

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Warum Roboter im Mittelpunkt stehen

Bloomberg zufolge passt die Übernahme zu Masayoshi Sons wachsendem Fokus auf KI und KI-gestützte Roboter in verschiedenen Branchen. Laut Bloomberg wolle SoftBank mit Allied langfristig einen Teil des Personals bei bestimmten Sicherheitsaufgaben durch Roboter ersetzen. Humanoide Sicherheitskräfte brauchten demnach voraussichtlich länger.

SoftBank ist ein Beteiligungs- und Investmentkonzern mit den Segmenten Telekom, Holding Company Investment, Vision Fund und AI Computing. Zum Kontext zählen der Rechenzentrumsausbau, die Beteiligung an Arm und die 2025 vereinbarte Übernahme des Robotikgeschäfts von ABB für rund 5,4 Milliarden US-Dollar. Ein Kauf von Allied würde die Robotikstrategie in ein Geschäft mit sehr viel Personal tragen. Wie schnell Maschinen Schichten übernehmen könnten, entscheidet über den Wert des Plans.

Als Nächstes zählt, ob SoftBank oder Allied die Gespräche bestätigen und ob Angaben zu Finanzierung und Preis folgen. Der Kalender führt die Vorlage der nächsten Konzernzahlen vorläufig für den 10. November 2026.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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