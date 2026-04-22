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Robotik-Finanzierung

NVIDIA-Aktie: Ex-NVIDIA-Mitarbeiter sammeln in Finanzierungsrunde dreistellige Millionensumme ein

23.04.26 03:39 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Fokus: Ehemalige Mitarbeiter ziehen in Finanzierungsrunde dreistellige Millionensumme an Land | finanzen.net

Das chinesische Startup D-Robotics hat eine umfangreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen. Hinter dem Unternehmen stehen unter anderem ehemalige Führungskräfte des US-Halbleiterriesen NVIDIA.

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• D-Robotics sichert sich 150 Millionen US-Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde
• Die Gesamtfinanzierung der Serie B steigt damit auf 270 Millionen US-Dollar
• Das Kapital fließt in die Entwicklung von KI-Chips und Robotik-Systemen

Expansion der Serie-B-Finanzierung für Embodied AI

Das Technologieunternehmen D-Robotics hat seine Finanzierungsrunde der Serie B erfolgreich erweitert. In einer aktuellen Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass weitere 150 Millionen US-Dollar von Investoren eingeworben wurden. Damit erhöht sich das im Rahmen dieser Finanzierungsrunde generierte Kapital auf insgesamt 270 Millionen US-Dollar. Wie die Nachrichtenplattform Gasgoo berichtet, beteiligten sich namhafte Investoren wie die chinesische staatliche Aufsichtsbehörde SASAC an dieser Runde. Das frische Kapital soll primär dazu verwendet werden, die Entwicklung einer Plattform für sogenannte Embodied AI voranzutreiben, welche Künstliche Intelligenz direkt in physische Robotersysteme einbettet.

Hintergründe und personelle Verbindung zu NVIDIA

Die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte resultiert maßgeblich aus der personellen Besetzung und der Entstehungsgeschichte des Unternehmens. D-Robotics wurde als Ausgründung des Spezialisten für autonomes Fahren Horizon Robotics ins Leben gerufen, um das Geschäft mit allgemeiner Robotik separat voranzutreiben. An der Spitze des Unternehmens steht ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des US-Chipkonzerns NVIDIA, der dort zuvor für den Bereich autonomes Fahren zuständig war. Laut dem Wirtschaftsnachrichtenportal Yicai Global zielt die Strategie darauf ab, spezialisierte Prozessoren und Softwarelösungen für die nächste Generation intelligenter Maschinen zu entwickeln. Durch die Expertise der Gründer positioniert sich das Startup in einem Marktumfeld, das bisher stark durch US-amerikanische Hardware dominiert wurde.

Marktpositionierung und Börsenkontext

Für Anleger ist die Entwicklung von D-Robotics eng mit der Performance der Muttergesellschaft verknüpft. Horizon Robotics hat kürzlich einen erfolgreichen Börsengang in Hongkong vollzogen und konnte dabei am ersten Handelstag signifikante Kursgewinne verzeichnen. Das Datenportal Quartr, ein Anbieter für Finanzdaten und Investorenkommunikation, führt Horizon Robotics als zentralen Akteur im Bereich der KI-Hardware. Die erfolgreiche Kapitalaufnahme von D-Robotics wird in diesem Kontext als Bestätigung für das wachsende Interesse an chinesischen Halbleiterlösungen gewertet. Die technologische Basis für die Robotik-Sparte bilden dabei Chipsätze, die ursprünglich für die Automobilindustrie konzipiert wurden und nun für breitere Anwendungen im Bereich der industriellen und privaten Robotik angepasst werden.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com

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