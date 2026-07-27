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Robotik-Kooperation

Stabilus-Aktie legt zu: Kleiner Hoffnungsschimmer

Stabilus-Aktie legt zu: Kleiner Hoffnungsschimmer

Eine Kooperation im Bereich humanoider Robotertechnik haben Anleger von Stabilus am Mittwoch mit Kurszuwächsen honoriert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
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Mehr als ein vorsichtiges Aufbäumen gegen die Kursverluste der vergangenen Monate ist das Plus von zuletzt 8,7 Prozent auf 14,68 Euro aber noch nicht.

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Die Stabilus-Aktien befinden sich seit Anfang 2024, als sie zeitweise noch 67 Euro gekostet hatten, auf steiler Talfahrt. Im Jahr 2026 haben sie aktuell mehr als 28 Prozent verloren und zählen zu den schwächsten Werten im Nebenwerteindex SDAX.

Erst in der vergangenen Woche hatte eine vorsichtigere Prognose des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr den Aktienkurs auf ein weiteres Rekordtief sinken lassen.

Der Auto- und Industriezulieferer schließt nun mit dem Unternehmen Synapticon eine strategische Partnerschaft im Trendfeld humanoide Roboter. Das ließ Anleger am Mittwoch aufhorchen. Stabilus sieht hier einen attraktiven Wachstumsmarkt.

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Auch für andere Auto- und Industriezulieferer wie Schaeffler sind humanoide Roboter längst ein wichtiges Zukunftsgeschäft. Im Zuge der Euphorie um dieses Thema hatten die Schaeffler-Papiere im Frühjahr eine Kursrally hingelegt, die jedoch inzwischen wieder korrigiert wurde.

/ajx/bek

/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Stabilus

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DatumRatingAnalyst
06.05.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus SE Buy Warburg Research