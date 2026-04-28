Robotik-News

Tesla verfehlt mit seinen jüngsten Auslieferungszahlen die Erwartungen. Parallel dazu sorgt Elon Musk beim humanoiden Roboter Optimus für Ernüchterung bei Anlegern.

• Tesla liefert im ersten Quartal 2026 insgesamt 358.023 Fahrzeuge aus

• Elon Musk verschiebt die Vorstellung der dritten Optimus-Generation

•Analysten-Konsens bei den Auslieferungen wurde deutlich verfehlt



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Verschiebung der Optimus-Präsentation

Tesla-Chef Elon Musk hat am letzten Tag des ersten Quartals 2026 eingeräumt, dass sich die Vorstellung der dritten Generation des humanoiden Roboters Optimus verzögert. In einer Nachricht auf der Plattform X erklärte Musk, dass Optimus 3 zwar bereits mobil sei und umherlaufe, jedoch noch letzte Feinheiten benötige, bevor er der Öffentlichkeit präsentiert werden könne.

Optimus 3 is walking around, but needs some finishing touches before it’s ready to be shown - Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2026

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Damit verfehlt das Unternehmen den ursprünglich anvisierten Zeitplan, der eine Enthüllung noch innerhalb des ersten Quartals 2026 vorgesehen hatte. Laut Teslarati war diese Präsentation als wesentlicher Schritt hin zur industriellen Nutzung und späteren kommerziellen Verfügbarkeit geplant, wobei die Produktion in geringen Stückzahlen für den Sommer 2026 angestrebt wird.

Auslieferungszahlen bleiben hinter Erwartungen zurück

Neben den Verzögerungen im Bereich Robotik präsentierte das Unternehmen schwächer als erwartete operative Kennzahlen für das Kerngeschäft. Tesla gab bekannt, im ersten Quartal 2026 insgesamt 358.023 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben, was deutlich unter dem zuvor veröffentlichten Analysten-Konsens von rund 365.645 Einheiten liegt. Dieser Wert entspricht einem sequenziellen Rückgang von etwa 13 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres. Von den Gesamtauslieferungen entfielen 341.893 Einheiten auf die Volumenmodelle Model 3 und Model Y, während die restlichen 16.130 Auslieferungen auf die Oberklasse-Modelle sowie den Cybertruck entfielen, wie aus der offiziellen Mitteilung von Tesla Investor Relations (IR) hervorgeht.

Historie und Entwicklung der Optimus-Robotik

Die Entwicklung des humanoiden Roboters bei Tesla nahm ihren öffentlichen Anfang im Jahr 2021, als Elon Musk das Konzept des "Tesla Bot" erstmals vorstellte. Seither durchlief das Projekt mehrere Evolutionsstufen bis hin zur Generation "Optimus Gen 2". Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist dieser bereits mit verbesserten taktilen Sensoren ausgestattet, um komplexe Aufgaben zu übernehmen. Während Musk auf der Plattform X bekräftigte, dass Tesla die Roboter ab 2025 zunächst intern in den eigenen Fabriken einsetzen will, wurde der Zeitplan für den freien Verkauf zuletzt angepasst. Wie die dpa berichtet, stellt der Konzernchef die kommerzielle Verfügbarkeit für externe Kunden nun für das Jahr 2027 in Aussicht.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net