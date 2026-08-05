DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.982 +0,1%Top 10 Crypto 8,52 ±0,0%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.108 +0,4%Euro 1,1551 -0,0%Öl 79,2 -0,3%Gold 4.267 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Robuste Dynamik

Merck-Aktie: Robustes zweites Quartal - Jahresprognose angehoben

Merck-Aktie: Robustes zweites Quartal - Jahresprognose angehoben

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat seine Jahresprognose nach einer robusten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
145.25 EUR 0.60 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der DAX-Konzern verwies auf nachlassende negative Währungseffekte und erwartet eine stärkere Dynamik in den Geschäftsbereichen Life Science und Electronics. Im Bereich Healthcare werden nun erst ab August in den USA wegen der Generikakonkurrenz keine Umsätze mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad mehr erzielt werden, statt schon ab Mai.

Werbung

Die Merck KGaA Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 21,0 und 21,8 Milliarden Euro, statt in der Spanne von 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro. Die neue Prognose entspricht einem organischen Umsatzplus von 1 bis 3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) wird nun bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro gesehen, was einer organischen Entwicklung von 0 bis plus 3 Prozent entspricht. Die Prognosespanne wurde damit um 200 Millionen Euro angehoben. Daraus ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 7,90 und 8,60 Euro, ein Rückgang gegenüber 8,34 Euro im vergangenen Jahr. Hier lag die Prognose bisher bei 7,50 und 8,20 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Merck KGaA, Merck KGaA

Aktuelle Merck Aktie News

Werbung

Merck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Equal Weight Barclays Capital