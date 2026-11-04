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Robuste Entwicklung

Continental-Aktie legt zu: Conti schraubt Margenprognose hoch

Continental-Aktie legt zu: Conti schraubt Margenprognose hoch

Continental hat nach einem überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal 2026 ihre Jahresziele für die operative Rendite nach oben angepasst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
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Der Reifenhersteller profitierte im Dreimonatszeitraum von einer robusten operativen Entwicklung in seinem Kerngeschäft mit Pkw-Reifen, insbesondere in den Regionen Europa und Asien-Pazifik. Höhere Absatzzahlen margenstarker Premium- und Ultra-High-Performance-Reifen federten den Gegenwind durch eine rückläufige weltweite Automobilproduktion ab.

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Im Zeitraum von Juli bis September belief sich der Konzernumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche laut Mitteilung auf 3,454 Milliarden Euro, ein organischer Rückgang von 1,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro und übertraf den Analystenkonsens von 480 Millionen Euro spürbar. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 13,9 Prozent im Vorjahr auf 14,9 Prozent (Konsens: 13,9 Prozent).

Für das Gesamtjahr 2026 hob Continental die Spanne für die bereinigte EBIT-Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent (zuvor: 12,0 bis 13,5 Prozent) und den bereinigten Free Cashflow auf 1,0 bis 1,3 (zuvor 0,7 bis 1,1) Milliarden Euro an. Der Umsatz wird nun bei 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro nach bisher 13,2 Milliarden bis 13,5 Milliarden Euro erwartet.

Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.

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Im vorbörslichen Tradegate-Handel legt die Continental-Aktie zeitweise um 2,7 Prozent zu ihrem XETRA-Schluss zu.

DJG/kla/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Anucha Tiemsom / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Continental Buy UBS AG
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research
05.10.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Continental Buy UBS AG
01.10.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.

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