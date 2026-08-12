HORNBACH-Aktie springt an: Umsatz und operatives Ergebnis legen zu

Robuste Nachfrage

07.09.26 20:21 Uhr

Der Baumarktkonzern HORNBACH Holding hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet.

So stieg der Nettoumsatz vorläufigen Zahlen zufolge um rund sieben Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Positiv wirkte sich zudem ein Kalendereffekt mit 1,3 Verkaufstagen mehr aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. Die ausführlichen Zahlen will HORNBACH am 29. September vorstellen.

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HORNBACH-Kurs zieht nachbörslich an - Quartalszahlen stützen

Getrieben von vorgelegten Quartals-Eckdaten steuern die Aktien der HORNBACH Holding am Montag nachbörslich auf ein Vierwochenhoch zu. Der Baumarktkonzern hat seinen Umsatz im zweiten Quartal und das operative Ergebnis trotz eines anhaltenden Kostendrucks gesteigert. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose.

Auf der Plattform Tradegate kosteten die Aktien im erweiterten Handel zuletzt bis zu 85 Euro (+3,79 Prozent) - ein Preis, der im offiziellen Handel zuletzt am 11. August von Anlegern bezahlt wurde. Verglichen mit dem XETRA-Schlusskurs war dies ein vierprozentiges Plus.

Auf XETRA würde der Kurs wieder über die zuletzt umkämpfte 21-Tage-Linie klettern, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist.

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BORNHEIM (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)