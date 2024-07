Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone

Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Wiener Börse-Handel: ATX startet in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht mittags Zuschläge

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Dienstagmittag im Aufwind

Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich mittags im Plus

Aufschläge in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell

Gewinne in Wien: ATX Prime letztendlich freundlich

Börse Wien in Grün: ATX liegt schlussendlich im Plus

Heute im Fokus

TeamViewer verzeichnet in Q2 profitables Wachstum. HSBC verzeichnet Gewinnrückgang und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Erfolgreiches Quartal: KRONES hält an Prognose fest. L'Oréal wächst außerhalb Chinas und verdient mehr. Starbucks-Aktie reagiert trotzdem mit Zuwächsen auf durchwachsene Quartalsbilanz. Pinterest schreibt schwarze Zahlen.