DAX 25.819 -0,6%ESt50 6.136 -0,6%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,20 +1,3%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.561 +0,0%Euro 1,1189 -0,0%Öl 106,7 +1,8%Gold 3.907 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Robuste Nachfrage

Lufthansa-Aktie springt an: Quartalsergebnis über den Erwartungen, Ausblick für 2026 vorsichtiger

Lufthansa-Aktie springt an: Quartalsergebnis über den Erwartungen, Ausblick für 2026 vorsichtiger

Die Deutsche Lufthansa hat ihren operativen Gewinn trotz hoher Treibstoffkosten unerwartet deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7.74 EUR 0.34 EUR 4.57 %
Charts | News | Analysen

Sie profitierte nach eigenen Angaben von einer robusten Nachfrage - vor allem im Frachtgeschäft und bei Lufthansa Technik - sowie von Kostendisziplin. Der Nettogewinn stieg überproportional wegen Basis- und Bewertungseffekten.

Werbung

Im dritten Quartal kletterte das bereinigte EBIT um 6 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 1,37 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 11,5 von 11,9 Prozent.

Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,26 Milliarden Euro und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 1,07 Milliarden gelautet.

Die Treibstoffkosten stiegen um 543 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Lufthansa wird pessimistischer für operativen Gewinn 2026

Die Deutsche Lufthansa muss ihren Ausblick für das bereinigte EBIT abermals nach unten korrigieren. "Angesichts des fortgeschrittenen Jahresverlaufs und der höheren Treibstoffkosten konkretisieren wir unsere Ergebnisprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro", sagte Finanzvorstand Till Streichert laut Mitteilung. Bislang hatte das obere Ende der Spanne bei 2,2 Milliarden Euro gelegen. Im Vorjahr hat die Lufthansa operativ 1,96 Milliarden Euro verdient.
Werbung

"Wir sind zuversichtlich, im Einklang mit der Kapitalmarkterwartung diese Bandbreite zu erreichen", fügte Streichert hinzu. Der Analystenkonsens liegt bei gut 1,7 Milliarden Euro und damit am unteren Ende der Bandbreite.

Die Lufthansa-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 3,08 Prozent zu auf 7,70 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:06 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:46 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Lufthansa Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.