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Robustes Wachstum

Unilever-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz

Unilever-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im dritten Quartal ein robustes Wachstum verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
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So stiegen die Umsätze um 6,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Organisch - spricht währungs- und portfoliobereinigt - legten die Erlöse um 5,2 Prozent zu und damit etwas stärker als von Analysten im Vorfeld erwartet. Der Aktien gerieten im frühen Handel allerdings unter Druck.

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Die Verkaufsmengen stiegen im Quartal um 2,9 Prozent, Preiserhöhungen machten 2,3 Prozent des Wachstums aus. Treiber war die Nachfrage aus den Wachstumsmärkten, wie etwa Indien. Robust entwickelten sich auch Südamerika und Südostasien, wie es hieß.

Zum Wachstum trugen alle Konsumgeschäfte bei, dagegen stagnierten das Nahrungsmittelgeschäft nahezu. Unilever will die Sparte, zu der Marken wie Knorr und Hellmann's gehören, mit dem US-Unternehmen McCormick zusammenschließen. Die im März angekündigte Transaktion sei auf einem guten Weg, hieß es. Noch müssen die Aktionäre des für seine Gewürze bekannten US-Konzerns zustimmen, ebenso die Regulierungsbehörden.

Für das laufende Jahr erwartet Unilever weiter ein organisches Umsatzplus in der mittelfristigen Zielspanne von vier bis sechs Prozent sowie eine moderate Verbesserung der bereinigten operativen Marge im Vergleich zu den 20 Prozent aus dem Vorjahr.

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Zudem geht der Konzern nun von einem Wachstum der Verkaufsmengen von mindestens drei Prozent aus und stellte für die zweite Jahreshälfte ein organisches Umsatzwachstum von rund fünf Prozent in Aussicht.

In London gibt die Unilever-Aktie zeitweise 3,31 Prozent auf 47,31 Pfund ab.

/nas/lew/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images, Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
13.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research

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