Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 244,50 CHF.

Die Aktie notierte um 17:38 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 244,50 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 244,70 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 242,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 536.171 Roche-Aktien.

Am 04.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 298,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 22,21 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,56 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,89 CHF je Roche-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,60 CHF je Roche-Aktie belaufen.

